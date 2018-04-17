ФСБ задержала сторонников "ИГ" в Ростове, лидер ячейки взорвал себя - ВИДЕО

17 апреля 2018 14:43

ФСБ России пресекла деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство", планировавших теракты в Ростовской области, сообщает ведомство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лидер ячейки при задержании подорвал взрывное устройство неустановленного образца и погиб. Три человека были задержаны.

На месте обнаружены автомат "АК-74", ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ.

"ФСБ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенной на территории России), которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ* в Ростовской области

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