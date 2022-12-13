Самая быстрая в мире машина с парусом.Болид Horonuku разогнался до 222,4 километра в час, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru,.

В Австралии установили новый рекорд скорости для сухопутных "парусников". Приводимый в движение одной лишь силой ветра болид Horonuku команды Emirates Team New Zealand смог разогнаться до 222,4 километра в час, побив достижение британца Ричарда Дженкинса, державшиеся с 2009 года. Результат зафиксирован представителем Всемирной организации наземного парусного спорта, то есть является новым мировым рекордом.

Команда Emirates Team New Zealand занимается не только яхтами для регаты Кубок "Америки", но также строит скоростные сухопутные "парусники". Свой болид Horonuku, что в переводе с языка индейцев-маори Ngāti Whātua Ōrākei означает "стремительное скольжение по суше", коллектив представил весной этого года, а на днях он стал самой быстрой машиной на ветряной тяге. По дну соляного озера Гэрднер в Южной Австралии "Хоронуку" промчался на скорости 222,4 километра в час, побив предыдущее достижение, державшееся с 2009 года.

Подходящего погодного окна пилот Глен Эшби и вся команда ждали несколько месяцев. Но теперь рекорд зафиксирован Всемирной организацией наземного парусного спорта (Federation Internationale de Sand et Land Yachting, FISLY) - это обязательное условие для признания его официальным. За заездом наблюдал представитель FISLY, а сам болид был оснащен GPS-приёмником геодезического класса, получающим данные в том числе от наземных опорных станций. Каждые две секунды система определяла 21 точку замера, в которых положение болида было известно с точностью до 10 миллиметров.