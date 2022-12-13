FAW обновил кроссовер Bestune T77

Среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77 начали продавать в Китае уже четыре года и созрела для обновления, которое, правда, оказалось довольно скромным: основным изменением стала "подтяжка лица". Причем кроссовер получил самобытный дизайн с горизонтальными ламелями решетки радиатора, лаконичной оптикой и новым логотипом, выделяющий его среди других новинок Bestune, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Как передняя, так и задняя оптика FAW Bestune T77 остались прежними по форме, но получили новую светодиодную "начинку". По неизвестной причине производитель решил не применять здесь "сложные" трехконечные фары и фонари, которые достались лифтбеку Bestune B70 и кроссоверу Bestune T55.

Салон Bestune T77 остался практически без изменений, если не считать новую горизонтальную эмблему на руле, цветовое оформление и исчезнувшие рамки дефлекторов. Под козырьком на передней панели расположено все то же табло с цифровой "приборкой" диагональю восемь дюймов и экраном мультимедийной системы.

По всей вероятности, рестайлинговый кроссовер сохранил прежний двигатель - это полуторалитровая "турбочетверка" мощностью 169 лошадиных сил. Пару ей составляет шестиступенчатая механическая коробка передач или семидиапазонный робот BorgWarner с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод - только передний.

Дебют обновленного T77 в Китае намечен на 15 декабря.