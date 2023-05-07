Компания Evolute раскрыла список оснащения нового кроссовера i-Sky

Российская компания Evolute раскрыла характеристики и список оснащения нового электрокроссовера i-Sky, который поступит в продажу в 2023 году. Автомобиль будет представлен в одной комплектации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Evolute i-Sky получил силовую установку мощностью 204 л.с. (340 Нм). Разгон до "сотни" занимает 8,6 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. Тяговая батарея емкостью 85,9 киловатт-часа позволяет преодолевать до 511 км на одном заряде. Длина новинки составляет 4565 мм при колесной базе 2715 мм, дорожный просвет равен 175 мм.

В список оснащения кроссовера вошли подогрев всех сидений и форсунок стеклоомывателя, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, передние кресла с электрорегулировками, водительское кресло с функцией памяти, вентиляцией и массажем.

Электрокроссовер оборудован шестью подушками безопасности и набором ассистентов, в том числе функцией определения усталости водителя, системой мониторинга объектов в слепых зонах, системой предупреждения о фронтальном столкновении, а также об автомобилях при перекрестном движении задним ходом и приближении пешеходов.

Продажи кроссоверов Evolute i-Sky начнутся в III квартале 2023 года. Ранее сообщалось, что в роли Evolute i-Sky для российского рынка выступит локализованная версия китайского электрического кроссовера Dongfeng Forthing Thunder, который дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2022 года.

Компания Evolute выпускает под своим брендом китайские электромобили Dongfeng на заводе "Моторинвест" в Липецкой области. Сейчас российским покупателям доступны седаны i-Pro и кроссоверы i-Joy.