Представлена новая Acura TLX 2024

Acura TLX текущего поколения присутствует на рынке с 2021 модельного года, поэтому производитель представил модель 2024 года. Поклонники заметят небольшие косметические изменения, которые Acura внесла в TLX 2024 года. Также появились дополнительные стандартные функции и улучшенная шумоизоляция, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Обновленный TLX будет доступен в трех вариантах: переднеприводном Technology, полноприводном A-Spec и топовом Type S. Базовый TLX ушел в прошлое, как и модель Advance, которая включала адаптивные амортизаторы.

Однако Acura не отказывается от всего, что делает TLX седаном премиум-класса. Популярные функции, такие как кожаные сиденья, аудиосистема премиум-класса ELS Studio и регулируемое окружающее освещение, теперь входят в стандартную комплектацию благодаря повышению пакета Tech до "базовой модели", а A-Spec получат полный привод.

TLX также получит улучшенную версию пакета безопасности и помощи водителю AcuraWatch. Фронтальная камера, установленная на лобовом стекле, имеет поле обзора 90 градусов, а радарная система миллиметрового диапазона в решетке радиатора имеет поле зрения 120 градусов - на прошлом TLX эти датчики имели угол по 50 градусов. Этот расширенный угол улучшает обнаружение столкновений и расширяет возможности системы распознавать пешеходов, велосипедов, дорожную разметку и знаки. Система обнаружения слепых зон также работает и сзади, предупреждая о приближении автомобиля.

По словам Acura, клиенты также просили о более тихом вождении, поэтому TLX A-Spec 2024 года получил акустическое стекло передней двери, более толстый ковер, улучшенную изоляцию в колесных арках, средней стойке и дверях. A-Spec также получает активное шумоподавление в аудиосистеме ELS Studio 3D. Эти обновления также применимы к Type S.

В Technology и A-Spec используется 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 272 л.с. Что касается Type S, то он сохранил 3,0-литровый двигатель V-6 с турбонаддувом, развивающий 355 л.с. Оба варианта двигателя сопровождаются 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.