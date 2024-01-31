Audi представила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Новая версия получила обновленную решетку радиатора, угловые вентиляционные отверстия и фары HD Matrix с использованием лазерной технологии и настраиваемыми функциями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Что это за машина

Кроссовер оснащен дизельным двигателем объемом 3 литра в двух вариантах мощности 231 или 286 л.с. Также покупателям предлагается бензиновый V6 мощностью 340 л.с. и 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 507 л.с. Разгон до 100 км/ч у автомобиля топовой комплектации занимает 4,1 секунды.

Audi Q7

Внешний вид

Базовая модель Audi Q7 теперь оснащена стандартной контрастной строчкой, 19-дюймовыми колесами, глянцевым пакетом с алюминиевыми рейлингами на крыше и камерой заднего вида с системой помощи при парковке Plus, а также новые варианты колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов.

Кроссовер впервые получил настраиваемую оптику. Ее рисунок можно выбирать из четырех предложенных вариантов прямо с экрана мультимедиа. Однако доступно это лишь для опциональных лазерных фар HD Matrix LED и фонарей на органических светодиодах.

Audi Q7

Кроме того, такие фары предлагают расширенный обзор за счет лазерного диода для каждой фары. Он активируется при включении дальнего света на скорости больше 115 км/ч и работает с 24 светодиодами, чтобы "значительно" увеличить дальность света.

Стоимость и начало продаж

Продажи обновленного Audi Q7 намерены запустить в первом квартале 2024 года. Стоимость базовой версии стартует от €79 300. Топовая версия кроссовера обойдется уже в €112 000.

Audi Q7

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