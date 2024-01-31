Компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Новая версия получила обновленную решетку радиатора, угловые вентиляционные отверстия и фары HD Matrix с использованием лазерной технологии и настраиваемыми функциями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Что это за машина



Кроссовер оснащен дизельным двигателем объемом 3 литра в двух вариантах мощности 231 или 286 л.с. Также покупателям предлагается бензиновый V6 мощностью 340 л.с. и 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 507 л.с. Разгон до 100 км/ч у автомобиля топовой комплектации занимает 4,1 секунды.

Внешний вид



Базовая модель Audi Q7 теперь оснащена стандартной контрастной строчкой, 19-дюймовыми колесами, глянцевым пакетом с алюминиевыми рейлингами на крыше и камерой заднего вида с системой помощи при парковке Plus, а также новые варианты колесных дисков диаметром от 20 до 22 дюймов.

Кроссовер впервые получил настраиваемую оптику. Ее рисунок можно выбирать из четырех предложенных вариантов прямо с экрана мультимедиа. Однако доступно это лишь для опциональных лазерных фар HD Matrix LED и фонарей на органических светодиодах.

Кроме того, такие фары предлагают расширенный обзор за счет лазерного диода для каждой фары. Он активируется при включении дальнего света на скорости больше 115 км/ч и работает с 24 светодиодами, чтобы "значительно" увеличить дальность света.

Стоимость и начало продаж



Продажи обновленного Audi Q7 намерены запустить в первом квартале 2024 года. Стоимость базовой версии стартует от €79 300. Топовая версия кроссовера обойдется уже в €112 000.





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