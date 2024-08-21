Работает как грузовик, а гоняет как легковушка

Volkswagen представил значительное обновление для своего электрического фургона ID. Buzz Cargo. Теперь этот практичный автомобиль стал еще мощнее и может проехать больше на одной зарядке. С новым электромотором мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 560 Нм, ID. Buzz Cargo получил прирост мощности на 40% по сравнению с предыдущей версией. Это не только улучшает динамику, но и увеличивает максимальную скорость до 160 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на 32cars.ru.

Увеличенное до 79 кВт-ч аккумуляторное устройство также приносит свои плоды: теперь ID. Buzz Cargo может проехать до 459 километров на одной зарядке, что на 44 километра больше, чем раньше. Улучшилось и время зарядки, благодаря возможности заряжаться с мощностью до 185 кВт.

Кроме того, Volkswagen обновил систему развлечений, установив более крупный экран с подсветкой для сенсорных элементов управления. В автомобиле теперь стандартно установлены системы помощи водителю, такие как Lane Assist и распознавание дорожных знаков. Еще одна интересная деталь - возможность установки системы контроля трезвости водителя, что показывает заботу компании о безопасности на дороге.

Этот обновленный Volkswagen ID. Buzz Cargo по цене от 43 500 евро (4,3 млн рублей, согласно актуальному курсу) предлагает больше возможностей и инноваций, оставаясь при этом верным своим корням как практичный и надежный электромобиль для бизнеса.

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