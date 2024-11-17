Роскошный седан Denza Z9 от BYD: официальные фото интерьера. Китайская марка раскрыла почти все подробности о четырёхдверке, но сюрприза не вышло: "девятка" в точности повторяет хэтчбек Z9 GT! По салону унификация поразительная, причём вопреки трендам седан концерна BYD не крупнее: колёсная база и ширина совпадают с точностью до миллиметра. Однако дизайн экстерьера разный, причём, Denza Z9 дороже версии GT на полтора процента, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Denza Z9 отличается от Z9 GT бамперами, дисками и декором, а главным маркером является оформление кормы, хотя разница по длине - всего четыре сантиметра в пользу седана. В салоне передняя панель с тремя экранами (два тачскрина), отдельные планшеты есть у задних пассажиров, а электрорегулировки кресел второго ряда доверены сенсорному дисплею. Оттоманки, подогрев, вентиляция, массаж и мини-бар доступны четверым.

Начинка совпадает: на выбор есть заряжаемый гибрид с 2,0-литровым турбомотором (207 сил) и последовательно-параллельной системой или "чистый" электромобиль. В любом случае электросистема полагается на три электромотора: два сзади и один спереди.

У версии с ДВС пиковая отдача 870 сил и 1035 Нм, батарея на 38,5 киловатт-часа и запас хода до 1101 километра (или 201 км без активации бензин-генератора). У электромобиля аккумулятор на 100 киловатт-часов, автономность 630 километров, но производительности больше: до 965 сил и 1150 Нм.

Седан Denza Z9 будет стоить от 340 тысяч юаней (48 тысяч долларов), а топ-версия потянет на 420 тысяч юаней (59 тысяч долларов). Это значит, что четырёхдверка дороже хэтчбека на символические 5000 юаней (700 долларов). Публичный дебют седана Denza Z9 состоится на автосалоне в Гуанчжоу.