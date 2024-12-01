Chery продает автомобили в Европе под другой маркой

Сhery будет продавать автомобили в Испании под маркой Ebro. На испанский рынок выходит бренд Ebro, под которым будут продаваться автомобили китайской Chery.Там будут выпускать кроссоверы Ebro S700 и S800 - они же Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Запуск производства и продаж перелицованных автомобилей под условно "национальными" брендами - популярная схема в России. В Европе ее тоже применяют: например, Сhery уже продает машины под брендом DR в Италии, а теперь в Испании возродили марку Ebro, которая существовала в стране в середине прошлого века и использовалась для моделей Ford. Ebro вернули к жизни усилиями Chery и EV Motors: на первых порах эмблема бренда появится на двух моделях, S700 и S800, которые будут производить на бывших мощностях Nissan в пригороде Барселоны.

Как нетрудно догадаться, Ebro S700 - это Chery Tiggo 7 Pro, а S800 - Tiggo 8. Испанцам эти кроссоверы предложат как с обычными ДВС, так и с гибридными силовыми установками. Пока на заводе под Барселоной ведется "отверточная" сборка, но уже в течение 2025 года Ebro намерена перейти на полный производственный цикл со сваркой и окраской кузовов. К концу десятилетия, согласно планам, с конвейера будут сходить по 150 тысяч автомобилей в год.

Впрочем, европейская схема сотрудничества с китайскими автопроизводителями все же отличается от российской. Если из-за санкционного давления в России компании официально не сообщают о создании совместных предприятий, то в Европе это не обернется им проблемами. Так что Ebro открыто заявляет о СП c Chery - "стороны нацелены на достижение устойчивого развития путем совместной разработки и продвижения новых зеленых энергетических технологий", говорится в релизе.

В апреле 2023 года Ebro-EV Motors и Chery Automobile подписали соглашение о разработке новых электромобилей на совместном предприятии в Барселоне.