Bentley сделала особую Bentayga

Лимитированный Bentley Bentayga получил ливрею в стиле лемановского болида. Британская марка передала одному из своих давних поклонников и коллекционеров кроссовер Bentayga Apex Edition by Mulliner, выпущенный тиражом 20 экземпляров. Поскольку у клиента уже есть купе Le Mans Collection Continental GT, то его новую машину окрасили в цвета спортпрототипа Bentley Speed 8, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Bentley передала одному из своих давних клиентов уникальный Bentayga Apex Edition by Mulliner. Представленная в 2024 году серия из 20 кроссоверов посвящена победе спортпрототипа Bentley Speed 8 в "Ле-Мане" и выделятся 22-дюймовыми углепластиковыми колесами, которые вместе с углерод-керамическими тормозами экономят 44 килограмма неподрессоренных масс. Особенность этого экземпляра - ливрея Le Mans Collection: её предлагают только владельцам лимитированных Le Mans Collection Continental GT или GT Convertible.

В коллекции клиента уже есть Bentayga Speed, Continental Flying Spur и редкий Continental GT3-R - и на всех он регулярно ездит. Что до Bentayga Apex Edition, то она основана на версии Bentayga S с битурбомотором V8 4.0, развивающим 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Набрать первую "сотню" кроссовер способен за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 290 километрами в час. Стандартно такой Bentayga оснащен адаптивной 48-вольтовой системой креноподавления Bentley Dynamic Ride и поворотным механизмом задних колес.

Позирующий вместе с "Бентайгой" Le Mans Collection Continental GT дебютировал в 2023 году. Купе окрашено в зеленый колер Verdant в сочетании с черным декором Blackline Specification, что отсылает к зелено-черной ливрее лемановского Speed 8. Салон украшают шесть венков, символизирующих победы Bentley в "Ле-Мане" в период с 1924 по 2003 год, а на вращающейся призме в центре передней панели вмонтирована частичка клапана двигателя V8 4.0 спортпрототипа-победителя. В движение лимитированную двухдверку приводит битурбомотор W12 6.0 мощностью 659 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.