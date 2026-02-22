Ford Fiesta может вернуться на рынок

Ford готовит возвращение Fiesta в партнерстве с Renault. Для европейского рынка американский автоконцерн готовит новое поколение компактного автомобиля на электрической платформе французского автопроизводителя. Компактный хетчбэк Ford Fiesta был снят с производства и не получил прямого наследника, в рамках курса Ford на электрификацию и выпуск кроссоверов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает издание Carscoops.

Ожидалось, что клиенты, выбиравшие Ford Fiesta, переориентируются в сторону субкомпактного кроссовера Puma. Но американский автопроизводитель не оставляет планов возродить модель Fiesta на электрической платформе.

"Ford обратился к своему стратегическому партнерству с Renault Group для разработки двух доступных электромобилей для Европы на базе платформы AmpR Small французского автопроизводителя. Хотя официальная информация о Fiesta EV еще не подтверждена, по данным источников, все идет полным ходом", - отмечается в публикации издания.

Ожидается, что Fiesta получит высокотехнологичную медиасистему, и большая часть электронного оборудования будет основываться на французской архитектуре. Под цифровой приборной панелью и информационно-развлекательным экраном скрывается операционная система Renault на базе Google с возможностью обновления по беспроводной сети.

Сама компания Renault уже выпускает компактный электромобиль, сравнимый по форм-фактору и габаритам с Ford Fiesta - это возрожденный Renault 5. Длина "пятерки" - 3922 мм, колесная база - 2540 мм. Созданный на основе 400-вольтовой архитектуры AmpR-Small концерна Renault, следующий Ford Fiesta будет доработан инженерами Ford Europe с точки зрения комфорта и управляемости.

