Названы четыре повода для ранней смены шин на зимние

Зимние шины стоит ставить раньше стандартного срока в четырех случаях, не дожидаясь обычного порога среднесуточной температуры. Об этом рассказал эксперт издания "За рулем" Алексей Ревин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Производители покрышек рекомендуют переобуваться при среднесуточной температуре ниже плюс семи градусов, но это усредненный показатель. По словам специалиста, главный ориентир - не формальный порог, а прогноз ночных заморозков, поскольку опасность представляет именно риск оказаться на летних шинах на льду.

Первая ситуация - редкие поездки перед наступлением холодов. В этом случае нешипованные покрышки можно поставить заранее, пока в шиномонтажных мастерских нет очередей. Вторая - поездка в северные или северо-восточные регионы, где ночные заморозки в это время года более вероятны. Третья - плохое дорожное покрытие на маршруте: размытые осенними дождями грунтовые дороги и второстепенные трассы, где зимние шины обеспечивают лучшую проходимость. Ревин советует снижать давление в покрышках и брать с собой браслеты, трос или лебедку.

Четвертый случай касается старых шин с минимальным износом, зачерствевший наружный слой которых стирается об еще теплый асфальт при ранней установке, что делает резину более цепкой к выпадению снега. Но лучшим решением эксперт назвал замену на новые шины.