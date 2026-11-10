Названы 5 болезней, после диагноза которых лишат прав автоматом

Если врачи выявят у водителя заболевание из перечня противопоказаний, его лишат водительских прав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом "Газете.Ru" рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

"Если при обращении в медучреждение у водителя выявят заболевание из перечня противопоказаний к управлению транспортным средством, запустится механизм прекращения действия права управления автомобилем", - рассказал адвокат.

Юрист отметил, что перечень заболеваний из года в год остается примерно одинаковым. Недавно правительство утвердило уточненный список. Среди самых распространенных противопоказаний - психические заболевания, включая шизофрению и умственную отсталость, серьезные неврологические расстройства, эпилепсия, а также аномалии цветового зрения, при которых человек не может различать определенные цвета. По словам Воропаева, этот перечень не меняется уже несколько лет.