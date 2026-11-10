https://news.day.az/autonews/1873243.html Названы 5 болезней, после диагноза которых лишат прав автоматом Если врачи выявят у водителя заболевание из перечня противопоказаний, его лишат водительских прав. Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом "Газете.Ru" рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Названы 5 болезней, после диагноза которых лишат прав автоматом

Автоновости, 10 ноября 2026 16:35 (UTC +04:00) 74
Названы 5 болезней, после диагноза которых лишат прав автоматом

Если врачи выявят у водителя заболевание из перечня противопоказаний, его лишат водительских прав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом "Газете.Ru" рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

"Если при обращении в медучреждение у водителя выявят заболевание из перечня противопоказаний к управлению транспортным средством, запустится механизм прекращения действия права управления автомобилем", - рассказал адвокат.

Юрист отметил, что перечень заболеваний из года в год остается примерно одинаковым. Недавно правительство утвердило уточненный список. Среди самых распространенных противопоказаний - психические заболевания, включая шизофрению и умственную отсталость, серьезные неврологические расстройства, эпилепсия, а также аномалии цветового зрения, при которых человек не может различать определенные цвета. По словам Воропаева, этот перечень не меняется уже несколько лет.

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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 9 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 735
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 948
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 2 185
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 9 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 069
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 932
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 978
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 1 004
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 459
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 969
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 831
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 133
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 223
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 944
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 970
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 427
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