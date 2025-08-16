https://news.day.az/azerinews/1774405.html Lökbatandakı partlayışda xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlandı 16.08.2025-ci il tarixində saat 07:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisindən çağırış daxil olub. TƏBİB-dən Trend-ə bildirilib ki, çağırış əsasında təcili tibbi yardım briqadası ünvana yönləndirilib.
"Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1 nəfər (kişi cinsli) Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Yanıq Mərkəzinə təxliyə olunub.
1990-cı il təvəllüdlü şəxsə bədən səthinin 75 faizinin termiki alov yanığı diaqnozu təyin olunub. Zəruri tibbi xidmətlər göstərilən şəxs özəl tibb müəssisəsinə təxliyə olunub", - məlumatda deyilir.
