Pezeşkian Ermənistan gedir

İran prezidenti Məsud Pezeşkian 18 avqustda Ermənistana və Belarusa səfər edəcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İran prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Mehdi Sənayi "X" platformasındakı hesabında paylaşım edib.

Onun sözlərinə görə, 2 günlük səfərin məqsədi ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və ticarət sahəsində sənədlərin imzalanmasıdır.

Sənayi İran prezidentinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin dövlət başçılarının Çində keçiriləcək sammitinə dəvət edildiyini bildirib.