https://news.day.az/azerinews/1774456.html Əlcəzairdə avtobus körpüdən aşıb, 18 nəfər ölüb Əlcəzairdə sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq körpüdən çaya düşüb. APA xəbər verir ki, qəza Haraş rayonundakı Əl-Hava əl-Cəmil istiqamətində Əl-Məhəmmədiyə bölgəsində baş verib. Nəticədə 18 nəfər həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Əlcəzairdə avtobus körpüdən aşıb, 18 nəfər ölüb
Əlcəzairdə sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq körpüdən çaya düşüb.
APA xəbər verir ki, qəza Haraş rayonundakı Əl-Hava əl-Cəmil istiqamətində Əl-Məhəmmədiyə bölgəsində baş verib.
Nəticədə 18 nəfər həlak olub, 9 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə yerində xilasetmə işlərinə 25 təcili yardım maşını, 16 dalğıc və 4 qayıq cəlb olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре