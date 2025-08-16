Türkiyədə zəlzələ oldu

Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırgı rayonunda 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, məlumatı AFAD yayıb.

Yerin 7,58 km dərinliyində meydana gələn zəlzələ zamanı dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb.