https://news.day.az/azerinews/1774463.html Türkiyədə zəlzələ oldu Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırgı rayonunda 4 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, məlumatı AFAD yayıb. Yerin 7,58 km dərinliyində meydana gələn zəlzələ zamanı dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb.
Türkiyədə zəlzələ oldu
Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırgı rayonunda 4 bal gücündə zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, məlumatı AFAD yayıb.
Yerin 7,58 km dərinliyində meydana gələn zəlzələ zamanı dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре