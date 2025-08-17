https://news.day.az/azerinews/1774518.html Ağsuda birmərtəbəli ev yanıb Ağsu şəhərində birmərtəbəli ev yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən görə, Ağsu şəhərində ümumi sahəsi 50 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları və bitişik sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli 4 otaqlı evin tavanı 25 m² sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
