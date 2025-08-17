Ağsuda birmərtəbəli ev yanıb

Ağsu şəhərində birmərtəbəli ev yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən görə, Ağsu şəhərində ümumi sahəsi 50 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları və bitişik sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli 4 otaqlı evin tavanı 25 m² sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

 