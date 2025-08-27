https://news.day.az/azerinews/1776445.html Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilir? Dağıstanda baş verən zəlzələnin Azərbaycan üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Day.Az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib. "Azərbaycanda demək olar, hər gün zəlzələ olur. Ancaq heç bir bölgədə güclü zəlzələnin olması gözlənilmir.
Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilir?
Dağıstanda baş verən zəlzələnin Azərbaycan üçün heç bir təhlükəsi yoxdur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib.
"Azərbaycanda demək olar, hər gün zəlzələ olur. Ancaq heç bir bölgədə güclü zəlzələnin olması gözlənilmir. Orada 1.2-1.3 maqnitudalı afterşoklar olub. Ancaq heç biri hiss olunmayıb", - o bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре