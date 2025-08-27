Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilir?

Dağıstanda baş verən zəlzələnin Azərbaycan üçün heç bir təhlükəsi yoxdur.

Day.Az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib.

"Azərbaycanda demək olar, hər gün zəlzələ olur. Ancaq heç bir bölgədə güclü zəlzələnin olması gözlənilmir. Orada 1.2-1.3 maqnitudalı afterşoklar olub. Ancaq heç biri hiss olunmayıb", - o bildirib.