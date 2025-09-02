Çində çikunqunya virusuna yoluxma artır
Çin epidemioloqları bir həftə ərzində ölkənin cənubundakı Quandun əyalətində 225 yeni çikunqunya virusuna yoluxma aşkarlayıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Çinin Foşan şəhərində 119, Quançjouda 49, Şençjendə 16 nəfər çikunqunya qızdırmasına yoluxub. Digər ərazilərdə isə az sayda yoluxma halı qeydə alınıb.
Bütün ərazilərdə ağcaqanadlara və virusun yayılmasının qarşısının alınmasına görə, sanitar-epidemioloji tədbirlərin həyata keçirildiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, çikunqunya virusu iyulun əvvəlində, Quandun əyalətində ağcaqanadların çoxalmasına şərait yaradan isti və rütubətli havaya görə ağcaqanadlar vasitəsilə yayılmağa başlayıb. Çinin cənubunda aşkarlanan qızdırma hallarının ümumi sayı 10 minə yaxındır.
