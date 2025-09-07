https://news.day.az/azerinews/1778784.html Elzanın şlyapası gündəm oldu - FOTO Əməkdar artist Elza Seyidcahan növbəti dəfə görünüşü ilə diqqət çəkməyi bacarıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, səhnəyə çıxan ifaçı uzun sarı rəngli şlyapadan istifadə edib. Papağın arxasına isə bənövşəyi rəngli uzun fata taxılıb. E.Seyidcahan obrazını gözlərinin üzərinə taxdığı simlərlə tamamlayıb.
