Elzanın şlyapası gündəm oldu

Əməkdar artist Elza Seyidcahan növbəti dəfə görünüşü ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, səhnəyə çıxan ifaçı uzun sarı rəngli şlyapadan istifadə edib. Papağın arxasına isə bənövşəyi rəngli uzun fata taxılıb.

E.Seyidcahan obrazını gözlərinin üzərinə taxdığı simlərlə tamamlayıb.