Səkkiz OPEC+ ölkəsi gündəlik neft hasilatını 137 min barel azaldacaq
Sentyabrın 7-də səkkiz OPEC+ ölkəsi - Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, İraq, BƏƏ, Küveyt, Qazaxıstan, Əlcəzair və Oman qlobal neft bazarındakı vəziyyəti qiymətləndirmək üçün onlayn iclas keçirib.
Day.Az-ın "OPEC"in saytına istinadən verdiyi məlumata görə, sabit iqtisadi perspektivlərə və bazarın əlverişli fundamental göstəricilərinə istinad edərək, ölkələr qrupu 2023-cü ilin aprelində elan olunmuş gündə 1,65 milyon barel həcmində könüllü azalmaya əlavə olaraq, hasilatın gündə 137 min barel tənzimlənməsi barədə qərar qəbul edib. Bildirilib ki, dəyişiklik 2025-ci ilin oktyabrında qüvvəyə minəcək və həcmlərin bazar şərtlərindən asılı olaraq mərhələli şəkildə bərpası mümkündür.
Ölkələr Əməkdaşlıq Bəyannaməsinə sadiqliklərini təsdiqləyərək 2023-cü ilin noyabrında elan edilmiş gündəlik 2,2 milyon barel azalma da daxil olmaqla, əvvəlki könüllü azalmaların dayandırılması və ya geri qaytarılması üçün çevikliyi vurğuladılar. Onlar həmçinin 2024-cü ilin yanvar ayından etibarən istənilən artıq hasilatı tam kompensasiya etməyi öhdələrinə götürdülər.
