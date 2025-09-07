https://news.day.az/azerinews/1778791.html Yəməndən atılan PUA İsrailin Eylat hava limanı yaxınlığında düşüb İsrailin cənubundakı Eylat şəhəri yaxınlığındakı Ramon hava limanı yaxınlığında pilotsuz uçuş aparatı (PUA) qəzaya uğrayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib. Məlumata əsasən, pilotsuz uçuş aparatı Yəməndən buraxılıb.
