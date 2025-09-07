İncəsənət məktəblərinə qəbul olunan şagirdlərin 7 mini dövlət sifarişi əsasında təhsil alacaq
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirlik tərəfindən 2025-2026-cı tədris ili üzrə incəsənət məktəblərinə şagird qəbulu aparılıb. Qəbul prosesində minlərlə namizəd iştirak edib ki, bu da incəsənət təhsilinə böyük marağın göstəricisidir.
Şagird qəbulu yerləri hər bir məktəbin müəllim potensialı, tədris infrastrukturu nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilib. Müraciətlərin dövlət sifarişli yerlərini dəfələrlə üstələdiyi hallarda seçim yalnız ən yüksək nəticə göstərmiş iştirakçılar arasında aparılıb:"Bu səbəbdən yüksək bal toplasa da, bütün namizədlərin dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunmaması obyektiv zərurətdən irəli gəlir. Xüsusilə fortepiano ixtisasına 9 min 213 müraciətin olması iddiaçıların rəqabət miqyasını aydın şəkildə nümayiş etdirir".
Məlumatda vurğulanıb ki, şagirdlərin ixtisas seçimi zamanı bal göstəriciləri ilə yanaşı, yaş həddi və təhsil sistemi üzrə müəyyən edilmiş digər kriteriyalar da tətbiq olunub. Qəbul qaydaları əvvəlcədən açıqlanıb və bütün iştirakçılar üçün eyni şəkildə tətbiq edilib. Ən yüksək bal toplayan namizədlər tələb olunan kriteriyalara düzgün cavab veriblərsə, qəbul olunublar.
Bununla yanaşı, namizədlərə əlavə imkanlar yaradılıb. Belə ki, texniki səbəblər və ya yaş kriteriyası səbəbindən dövlət sifarişli plan yerinə düşməyən yüksək nəticəli iştirakçılara, həmçinin 80 və yuxarı bal toplayan, lakin dövlət sifarişli yerə qəbul olunmayan namizədlərə ödənişli əsaslarla təhsil almaq imkanı təqdim edilib. Eləcə də incəsənətə maraq göstərən uşaqlar məktəblərin nəzdində fəaliyyət göstərən kurs və dərnəklərdən yararlana bilərlər. Bu imkan həm də həvəskar şəkildə incəsənətlə məşğul olan uşaqların yaradıcılıq bacarıqlarının dəstəklənməsinə xidmət edir. "İncəsənət təhsilinin keyfiyyətinin artırılması, istedadlı uşaqların daha erkən yaşda üzə çıxarılması və onların inkişafı istiqamətində tədbirlər ardıcıl şəkildə davam etdiriləcək", - deyə məlumatda qeyd olunur.
