İpotekaya yararlı evlər bahalaşır - SƏBƏB - VİDEO
Son 4 ildə ipotekaya yararlı evlərin qiyməti 40 faizədək artıb.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev deyir ki, son illərdə ipoteka kreditləri ilə satılan mənzillərə təlabat artıb. Qiymətlərdə də artım müşahidə olunur.
Ekpert bildirir ki, mənzil bazarında bahalaşma var. Vətəndaşlar da bunu bildiklərindən ipotekaya üstünlük verirlər.
Elnur Fərzəliyev vurğulayıb ki, gələcəkdə də belə mənzillərə təlabatın artacağı və bunun da satış qiymətinə təsir edəcəyi gözlənilir.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
