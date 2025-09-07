Bakıda Ay tutulması müşahidə olunur - YENİLƏNİB - FOTO - VİDEO
21:45
Hazırda Bakıda Ay tutulması müşahidə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, tutulma prosesi Bakı vaxtı ilə saat 19:28-də başlayıb.
8 sentyabr saat 00:55-də bitəcək.
19:59
2025-ci ilin ikinci Ay tutulması baş verir.
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından Milli.Az-a verilən məlumata görə, bu, bəzən "Qanlı Ay" da adlandırılan tam Ay tutulmasıdır.
Ay tutulmasının vaxt cədvəli
Yarımkölgəli Ay tutulması saat 19:28:21-də, qismən tutulma saat 20:27:02-də, tam tutulma saat 21:30:41-də başlayacaq. Tutulmanın maksimumu saat 22:11:47-də baş verəcək.
Tam tutulma saat 22:52:47-də, qismən tutulma saat 23:56:26-da, yarımkölgəli Ay tutulması saat 00:55:00-da sona çatacaq.Tam tutulma 82 dəqiqə davam edəcək.
Ay tutulmasını Azərbaycanda da görmək mümkün olacaq
2025 -ci ilin ikinci tam Ay tutulması Avropa, Afrika, Asiya və Avstraliyada görünəcək. Azərbaycan ərazisində axşam saatlarından başlayaraq gecə yarısına kimi tam Ay tutulmasını müşahidə etmək mümkün olacaq. Ölkə vətəndaşları Qanlı Ay tutulmasını canlı izləyə bilərlər.
