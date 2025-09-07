“Möhtəşəm Yüzyıl”ın Sümbül Ağası hər kəsi təəccübləndirdi – Gənclərə meydan oxuyur - FOTO
"Möhtəşəm Yüzyıl" serialındakı Sümbül Ağa rolu ilə böyük kütlə tərəfindən tanınan məşhur aktyor Selim Bayraktar, 50 yaşına çatmasına baxmayaraq fit görünüşü ilə sosial şəbəkədə gündəm olub. İllərdir davam etdirdiyi idmanın qarşılığını bədəni ilə göstərən aktyor, gənclərə meydan oxuyan bir görüntü sərgiləyib.
Day.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, yarım əsri geridə qoyan Bayraktar, sosial media hesabından yayımladığı son fotolarında nəzərə çarpan əzələli bədəni və atletik duruşu ilə diqqət çəkib. Aktyorun paylaşdığı kadrlar izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
Gündəlik həyatında idmanı laqeyd etmədiyi bilinən Selim Bayraktarın bu fotoları qısa müddətdə yüzlərlə bəyənmə və şərh toplayıb. İzləyiciləri onun görünüşünü "disiplinin və davamlılığın simvolu" kimi dəyərləndiriblər.
