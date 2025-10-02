https://news.day.az/azerinews/1784995.html Macarıstanın Baş naziri Azərbaycanın Avropa üçün strateji rolundan danışıb Azərbaycan Avropa üçün qızıl ehtiyatdır. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Macarısanın Baş naziri Viktor Orban jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib. "Biz enerji sektorunda bir çox çətinliklərlə üzləşirik, sizin isə zəngin resurslarınız var və əməkdaşlığa hazırsınız, üstəlik sizin rəhbərliyiniz də stabildir.
