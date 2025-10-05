III MDB Oyunlarının iştirakçıları Şuşanın mədəni irsi ilə tanış olublar - FOTO
Bu gün III MDB Oyunları çərçivəsində Xankəndi şəhər stadionunda kamandan oxatma yarışları başa çatıb.
Mükafatlandırma mərasimindən dərhal sonra idmançılar və nümayəndə heyətlərinin üzvləri Qarabağın incisi olan qədim Şuşa şəhərinə yola düşüblər.
Day.Az xəbər verir ki, səfər zamanı qonaqlar şəhərin tarixi və mədəni məkanlarını - Mərkəzi Meydanını, "Xan qızı" bulağını, Şuşa qalasını, Yuxarı Gövhər Ağa məscidini və Cıdır düzünü gəziblər. Tur iştirakçılarına Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, görkəmli şairlərin, musiqiçilərin və rəssamların vətəni olan Şuşanın tarixi barədə məlumat verilib. Qonaqlar şəhərin özünəməxsus ab-havasını xüsusi vurğulayıblar.
Turun sonunda iştirakçılar Şuşada xatirə fotoları çəkdiriblər. Axşam dostluq mühitində keçirilən şam yeməyi ilə davam edib.
