https://news.day.az/azerinews/1792629.html Sumqayıtda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib Sumqayıt şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 10 ədəd elektrik sayğacı, 10 ədəd qoruyucu açar və 3 paq.m kabel yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, mənzillər yanğından mühafizə olunub.
Sumqayıtda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib
Sumqayıt şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 10 ədəd elektrik sayğacı, 10 ədəd qoruyucu açar və 3 paq.m kabel yanıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, mənzillər yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре