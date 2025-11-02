Sumqayıtda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

Sumqayıt şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsinin pilləkən qəfəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 10 ədəd elektrik sayğacı, 10 ədəd qoruyucu açar və 3 paq.m kabel yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, mənzillər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.