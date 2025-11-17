Prezident İlham Əliyev Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü".