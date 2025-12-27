Sovetin vaxtından qalan "yolka" oyuncaqlarını işlətməyin - Tərkibində radiasiya var
SSRİ dövründən qalan bəzi vintaj şam ağacı oyuncaqlarının tərkibində radioaktiv maddələr ola biləcəyi bildirilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, XX əsrin ortalarına qədər istehsal olunan bu bəzəklərdə radium əsaslı boyalardan istifadə edilib.
Qaranlıqda parlayan bu oyuncaqlar qoruyucu örtüyə malik olmadığından, zamanla boya tökülə və radioaktiv hissəciklər ətrafa yayıla bilər. Xüsusilə uşaqlar üçün risk yaradan bu əşyaların evdə istifadə edilməsi tövsiyə olunmur.
Ekspertlər vətəndaşlara köhnə Yeni il oyuncaqlarını istifadə etməzdən əvvəl diqqətli olmağı, şübhəli vintaj əşyaları isə yaşayış məkanlarından uzaq saxlamağı məsləhət görürlər.
