Avropa Parlamentinin Azərbaycanı hədəfə alan qətnamələrinin son illərdə sayı artıb - Nazir
Avropa Parlamentinin Azərbaycanı hədəfə alan qətnamələrinin son illərdə sayı artıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
Nazir qeyd edib ki, Avropa-Azərbaycan əlaqələri çərçivəsində müxtəlif təsisatlar var.
"Kimsə çalışır ki, Avropa pornyorlorları ilə daha müsbət gündəliyə fokuslansın. Avropa Parlamenti isə daha neqativ gündəlik formalaşdırmağa çalışır. Avropa Parlamentinin son açıqlamasında Milli Məclisin cavabı çox əsaslı olub. Ötən illə müqayisədə Avropa İttifaqının bir çox təsisatları Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox aktivlik göstərib, xoş niyyət irəli sürüblər".
C.Bayramov bildirib ki, son illər müxtəlif mövzularda çoxsaylı belə halla rastlaşmışıq.
Avropa-Azərbaycan əlaqələrindən danışanda müxtəlif təsisatlar mövcuddur. Kimsə Avropa partyorlarının müsbət gündəliyinə fokuslanmağa çalışır. Avropa Assambleyası neqativ gündəlik formalışdıran təsisatlardandır.
Onların bu yanaşması keçmiş illərdə bizim digər Avropa əlaqələrimizə mənfi təsirlərini biruzə vermişdi.
Avropa İttifaqının bir çox təsisatlarından xoşniyyətli addımlar görürük. Bu, dialoqun istiləşməsinə səbəb olub. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı əlaqələrə maraqlıdır", - deyə nazir qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре