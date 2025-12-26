https://news.day.az/azerinews/1805498.html Nazir ermənilərin "Qara siyahı"dan çıxarılması məsələsinə aydınlıq gətirib İşğal aradan qaldırıldıqdan sonra həmin şəxslər Azərbaycana müraciət etdikdə, günahlarını etiraf etdiyi təqdirdə onlar qara siyahıdan çıxarıla bilər. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına həsr edilən mətbuat konfransında deyib.
"Son illərdə müraciət əsasında onlarla şəxs qara siyahıdan çıxarılıb".
Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, 30 il ərzində iki min nəfərdən ibarət bir qara siyahı formalaşıb:
Nazir vurğulayıb ki, qara siyahıda yer alan bu şəxslərin Azərbaycana səfər etməsindən söhbət gedə bilməz.
