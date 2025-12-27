Azərbaycan Orta Dəhlizdə mühüm rol oynayır - EIB
Azərbaycan Genişləndirilmiş Trans-Avropa Nəqliyyat Şəbəkəsinin (TEN-T) bir hissəsi olduğu və eyni zamanda Trans-Xəzər Nəqliyyat Dəhlizinin bir hissəsi olduğu üçün Orta Dəhliz boyunca mühüm rol oynayır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Avropa İnvestisiya Bankının (EIB) Cənubi Qafqaz üzrə Regional Ofisinin rəhbəri Stella Renita özəl müsahibəsində bildirib.
Nümayəndəlik rəhbərinin sözlərinə görə, bank EIB Global vasitəsilə Qlobal Gateway strategiyası və Aİ-nin Qara dəniz bölgəsinə yeni Strateji Yanaşması çərçivəsində Aİ-nin prioritetlərinə və ölkənin bağlantı məqsədlərinə uyğun olması şərtilə, Azərbaycanda infrastruktur və logistika layihələrinin maliyyələşdirilməsinə açıqdır.
"Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında əlaqələri yaxşılaşdırmaq, tranzit müddətlərini azaltmaq və daha şaxələndirilmiş ticarət marşrutlarını dəstəkləmək üçün dəmir yolu, liman və yol infrastrukturunun daha sıx inteqrasiyası üçün əhəmiyyətli potensial mövcuddur.
Avropa İnvestisiya Bankı (AİB) artıq Orta Dəhlizin əsas hissəsi olan Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu dəhlizində təhlükəsizliyin artırılması üçün məsləhət dəstəyi ilə iştirak edir. Bu iş Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və AİB tərəfindən idarə olunan Şərq Tərəfdaşlığı Əlaqəyə İnvestisiya Fondu (Facility for Eastern Partnership Investment in Connectivity) çərçivəsində həyata keçirilib. Bu tapşırıq əməliyyat təhlükəsizliyini artırmaqla, səyahət müddətini və emissiyaları azaltmaqla və Aİ-nin ətraf mühit və texniki standartlarına uyğunluğu təmin etməklə layihənin hazırlanmasını asanlaşdırıb", - o deyib.
S. Renita vurğulayıb ki, özəl investisiyaların cəlb edilməsi Aİ-nin Qlobal Qapısı yanaşmasının əsas məqsədlərindən biridir.
Onun sözlərinə görə, bu kontekstdə, AİB müvafiq şərtlər mövcud olduqda, strateji əhəmiyyətli bağlantı layihələri üçün özəl kapitalı səfərbər etmək üçün geniş maliyyə alətlərindən istifadə edə bilər.
"Bu alətlərə uzunmüddətli kreditlər, layihə maliyyələşdirmə strukturları, eləcə də NDICI-Global Europe proqramı (Avropa İttifaqının 2021-2027-ci illər üçün əsas xarici maliyyə aləti) çərçivəsində Aİ-nin büdcə zəmanətləri ilə dəstəklənən qarışıq maliyyələşdirmə və risklərin bölüşdürülməsi həlləri daxildir. Bu alətlər riskləri azaltmaq, layihələrin investisiya cəlbediciliyini artırmaq və onların bankçılıq qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq, infrastruktur investisiyalarını özəl investorlar üçün daha cəlbedici etmək məqsədi daşıyır", - o qeyd edib.
Xatırladaq ki, Orta Dəhliz regionun bir neçə ölkəsindən keçən və Asiyanı Avropa ilə birləşdirən nəqliyyat ticarət yoludur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub Dəhlizlərinə alternativ kimi xidmət edir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Orta Asiya ölkələrindən keçir. Daha sonra Avropaya çatmazdan əvvəl Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni keçib gedir. Orta Dəhliz - Çin də daxil olmaqla, Şərqi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən daha uzun dəniz yollarını keçərək quru yoludur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре