Çayı belə içəndə mədə xərçəngi yaradır
Çinin Paytaxt Tibb Universitetinin alimləri tərəfindən aparılan araşdırma çay və qəhvənin çox isti halda içilməsinin mədə xərçəngi riskini yüksəltdiyini göstərib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, 12 il müddətində 328 mindən çox insanın sağlamlıq göstəriciləri izlənilib. İştirakçıların gündə neçə fincan və hansı temperaturda içki qəbul etdiyi qeyd olunub.
Məlum olub ki, gündə 8-9 fincandan çox isti içki içənlərdə mədə xərçəngi riski 54% artıb. Çox isti içkiləri davamlı qəbul edən şəxslərdə risk isə iki dəfədən artıq yüksəlir.
Alimlər bildirir ki, nəticələr yaş, həyat tərzi və siqaret istifadəsi kimi faktorlar nəzərə alınandan sonra da dəyişməyib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре