Peru sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub

Peru sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.

Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Trujillo şəhərindən 94 km cənub-şərqdə, ocağı isə 66 km dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alanlar və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.