https://news.day.az/azerinews/1805796.html Peru sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub Peru sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib. Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Trujillo şəhərindən 94 km cənub-şərqdə, ocağı isə 66 km dərinlikdə yerləşib. Xəsarət alanlar və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib.
