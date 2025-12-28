https://news.day.az/azerinews/1805812.html Braziliya millisinin futbolçusu özünə yeni komanda tapıb Braziliya millisinin futbolçusu Renan Lodi özünə yeni komanda tapıb. Day.Az xəbər verir ki, 27 yaşlı müdafiəçi karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. O, "Atletiko Mineyro" ilə müqavilə imzalayıb. R.Lodi karyerası ərzində "Atletiko Madrid" (İspaniya), "Marsel" (Fransa) və "Nottinqem Forest"(İngiltərə) komandalarında çıxış edib.
Braziliya millisinin futbolçusu özünə yeni komanda tapıb
Braziliya millisinin futbolçusu Renan Lodi özünə yeni komanda tapıb.
Day.Az xəbər verir ki, 27 yaşlı müdafiəçi karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. O, "Atletiko Mineyro" ilə müqavilə imzalayıb.
R.Lodi karyerası ərzində "Atletiko Madrid" (İspaniya), "Marsel" (Fransa) və "Nottinqem Forest"(İngiltərə) komandalarında çıxış edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре