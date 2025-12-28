Braziliya millisinin futbolçusu özünə yeni komanda tapıb

Braziliya millisinin futbolçusu Renan Lodi özünə yeni komanda tapıb.

Day.Az xəbər verir ki, 27 yaşlı müdafiəçi karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. O, "Atletiko Mineyro" ilə müqavilə imzalayıb.

R.Lodi karyerası ərzində "Atletiko Madrid" (İspaniya), "Marsel" (Fransa) və "Nottinqem Forest"(İngiltərə) komandalarında çıxış edib.