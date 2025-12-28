https://news.day.az/azerinews/1805816.html Tokio zooparkında qəfəsdən qaçan canavar tutulub Tokionun Tama Zooparkının işçiləri öz qəfəsindən qaçan canavarı tutublar. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi xəbər verib. Məlumata əsasən, hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb.
Tokio zooparkında qəfəsdən qaçan canavar tutulub
Tokionun Tama Zooparkının işçiləri öz qəfəsindən qaçan canavarı tutublar.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Kyodo" agentliyi xəbər verib.
Məlumata əsasən, hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb.
Qeyd edək ki, Tokiodakı Tama Zooparkının rəhbərliyi canavarlardan birinin onun qəfəsindən qaçmasından sonra bütün ziyarətçiləri təxliyə etmək və fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalmışdı.
