https://news.day.az/azerinews/1805840.html Məşhur fransalı aktrisa vəfat edib Məşhur fransalı aktrisa Bricit Bardo vəfat edib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "France-Presse" (AFP) agentliyi "Bricit Bardo Fondu"na istinadən xəbər verib. Məlumata əsasən, fransalı aktrisanın 91 yaşı olub.
