Məşhur fransalı aktrisa vəfat edib

Məşhur fransalı aktrisa Bricit Bardo vəfat edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "France-Presse" (AFP) agentliyi "Bricit Bardo Fondu"na istinadən xəbər verib.

Məlumata əsasən, fransalı aktrisanın 91 yaşı olub.