https://news.day.az/azerinews/1807285.html Prezident İlham Əliyev: "Azadlığa Dəstək Aktı"na ədalətsiz 907-ci düzəliş Azərbaycan və ABŞ arasında əlaqələrin bügünkü inkişafının mahiyyətinə uyğun deyil "Azadlığa Dəstək Aktı"na ədalətsiz 907-ci düzəliş Azərbaycan və ABŞ arasında əlaqələrin bügünkü inkişafının mahiyyətinə uyğun deyil. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bu gün ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib.
Prezident İlham Əliyev: "Azadlığa Dəstək Aktı"na ədalətsiz 907-ci düzəliş Azərbaycan və ABŞ arasında əlaqələrin bügünkü inkişafının mahiyyətinə uyğun deyil
"Azadlığa Dəstək Aktı"na ədalətsiz 907-ci düzəliş Azərbaycan və ABŞ arasında əlaqələrin bügünkü inkişafının mahiyyətinə uyğun deyil.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bu gün ABŞ nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib.
Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən bu düzəlişin fəaliyyətinin dayandırılmasını yüksək qiymətləndirərək, onun tamamilə ləğv edilməsi istiqamətində konqres üzvlərinin də bundan sonra səylərini davam etdirəcəyinə ümidvar olduğunu vurğuladı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре