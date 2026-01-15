https://news.day.az/azerinews/1809611.html Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ - Bu yolda hərəkət təhlükəli olub Qobustan rayonunda güclü qar yağışı dağ kəndlərinə gedən yolları hərəkət üçün çətinləşdirib. Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə Sündü-Xilmilli avtomobil yolunun 7 və 12-ci kilometrində buzlaşma müşahidə olunur. Bu səbəbdən bəzi sürücülər yol hərəkətində çətinliklərlə üzləşiblər. Sürücülər hazırki yolun vəziyyətindən şikayətcildirlər.
Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ - Bu yolda hərəkət təhlükəli olub
Qobustan rayonunda güclü qar yağışı dağ kəndlərinə gedən yolları hərəkət üçün çətinləşdirib.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə Sündü-Xilmilli avtomobil yolunun 7 və 12-ci kilometrində buzlaşma müşahidə olunur. Bu səbəbdən bəzi sürücülər yol hərəkətində çətinliklərlə üzləşiblər.
Sürücülər hazırki yolun vəziyyətindən şikayətcildirlər.
"Yol qarlı və buzludur, gedib-gəlmək çətindir. Sürücülər ehtiyatlı olmalıdır".
Məsələ ilə bağlı 7 saylı Yol İstismar İdarəsinin sahə rəisi Novruz Novruzov deyib ki, yollarda yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görülür. Əraziyə ağır texnika və işçi qüvvə cəlb olunub, yol örtüyünə isə qum-duz qarışığı səpilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре