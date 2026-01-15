Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ

Qobustan rayonunda güclü qar yağışı dağ kəndlərinə gedən yolları hərəkət üçün çətinləşdirib.

Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə Sündü-Xilmilli avtomobil yolunun 7 və 12-ci kilometrində buzlaşma müşahidə olunur. Bu səbəbdən bəzi sürücülər yol hərəkətində çətinliklərlə üzləşiblər.

Sürücülər hazırki yolun vəziyyətindən şikayətcildirlər. 

"Yol qarlı və buzludur, gedib-gəlmək çətindir. Sürücülər ehtiyatlı olmalıdır".

Məsələ ilə bağlı 7 saylı Yol İstismar İdarəsinin sahə rəisi Novruz Novruzov deyib ki, yollarda yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görülür. Əraziyə ağır texnika və işçi qüvvə cəlb olunub, yol örtüyünə isə qum-duz qarışığı səpilir. 