Azərbaycana dondurucu qış gəlir - Bakı üçün xəbərdarlıq edildi
Meteoroloqlar 2026-cı ilin qış mövsümünün bir çox regionlarda normadan daha soyuq keçəcəyini proqnozlaşdırır ki, bu da Bakıda da soyuq hava dalğalarının hiss olunacağı ehtimalını artırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Musavat Severe Weather-ə istinadən məlumat yayıb.
Qlobal hava modellərinə görə, Stratosferik istiləşmə və Polyar Vorteksdəki qeyri-sabitlik Avropada soyuq hava kütlələrinin şərq və cənub istiqamətinə yayılmasına səbəb olacaq, bu da qitədə və qonşu regionlarda temperaturun kəskin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər.
Avropanın mərkəzi və şərq hissələrində soyuq hava artıq özünü göstərməkdədir və Arktika mənşəli soyuq hava kütlələrinin davam edəcəyi bildirilir, bu da qar yağışı və aşağı temperatur riskini artırır.
Azərbaycan meteoroloji xidmətləri və yerli xəbər mənbələrinə görə ölkə üzrə ikinci soyuq dalğa yaxın günlərdə müşahidə olunacaq. Proqnoza əsasən, temperatur cari göstəricilərdən təxminən 5-8°C aşağı düşəcək və dağlıq ərazilərdə gecələr −5°C-dən aşağı, yüksək dağlıq zonalarda isə −15°C-dən −20°C-ə qədər sərt şaxta ola bilər. Bakı və Abşeron yarımadasında isə yağış və sulu qar gözlənilir.
Bu şərait Bakıda da soyuq hava və şaxtalı səhərlərin olacağına işarə verir. Hətta bəzi beynəlxalq hava proqnoz platformalarının Bakı üçün fevral ayında ilk qar yağışı gözlədiyini bildirməsi də mümkündür.
Mütəxəssislər əhalini gələcək hava şəraitinə hazırlıqlı olmağa çağırır, küçə və dağ yollarında buzlanma riskini nəzərə almağı tövsiyə edirlər. Soyuq dalğalar xüsusilə yaşlılar, uşaqlar və ürək-xəstəlikləri olanlar üçün daha ciddi sağlamlıq riskləri yarada bilər. Yerli meteoroloji xidmətlərin rəsmi proqnozlarını izləmək tövsiyə olunur.
