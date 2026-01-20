https://news.day.az/azerinews/1810765.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır
Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре