Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır

Azərbaycanın neft məhsullarının ilk tədarükləri Ermənistanda yanacağın qiymətini aşağı salır.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı söyləyib.

Xəbər yenilənəcək