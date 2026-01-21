https://news.day.az/azerinews/1811033.html Ronaldonun heykəlini yandırdılar - VİDEO Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Nəsr" klubunun ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldonun heykəli yandırılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs Madeyra şəhərində yerləşən heykəli yandırıb, qarşısında rəqs edib və bu sözləri deyib: "Bu, Allahın son xəbərdarlığıdır".
