Ronaldonun heykəlini yandırdılar

Portuqaliya millisinin və Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Nəsr" klubunun ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldonun heykəli yandırılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs Madeyra şəhərində yerləşən heykəli yandırıb, qarşısında rəqs edib və bu sözləri deyib:

"Bu, Allahın son xəbərdarlığıdır".  

Hazırda həmin şəxsin kimliyi araşdırılır. 