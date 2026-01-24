https://news.day.az/azerinews/1811584.html ABŞ-ın vitse-prezidenti Azərbaycana səfər edəcək ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens fevralda Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial mediasında yazıb. Tramp bildirib ki, səfərin məqsədi sülh səylərini inkişaf etdirmək və TRIPP marşrutunu irəli aparmaqdır.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Azərbaycana səfər edəcək
ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens fevralda Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial mediasında yazıb.
Tramp bildirib ki, səfərin məqsədi sülh səylərini inkişaf etdirmək və TRIPP marşrutunu irəli aparmaqdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре