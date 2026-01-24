ABŞ-ın vitse-prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

ABŞ-ın vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens fevralda Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial mediasında yazıb.

Tramp bildirib ki, səfərin məqsədi sülh səylərini inkişaf etdirmək və TRIPP marşrutunu irəli aparmaqdır.