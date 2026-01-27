https://news.day.az/azerinews/1812153.html Bakıda Azərbaycan Qonaqpərvərlik Sahəsində Bağlantı Sammiti keçirilir - FOTO İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA), "Ookla", "Azerbaijan Hotel Association" və "Azerbaijan Tourism Board"un birgə əməkdaşlığı ilə Azərbaycan Qonaqpərvərlik Sahəsində Bağlantı Sammiti keçirilir.
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA), "Ookla", "Azerbaijan Hotel Association" və "Azerbaijan Tourism Board"un birgə əməkdaşlığı ilə Azərbaycan Qonaqpərvərlik Sahəsində Bağlantı Sammiti keçirilir.
Bakıda Azərbaycan Qonaqpərvərlik Sahəsində Bağlantı Sammiti keçirilir - FOTO
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA), "Ookla", "Azerbaijan Hotel Association" və "Azerbaijan Tourism Board"un birgə əməkdaşlığı ilə Azərbaycan Qonaqpərvərlik Sahəsində Bağlantı Sammiti keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, sammitdə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov, Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri Florian Zenqstşmid, "Ookla"nın prezidenti və Baş İcraçı Direktoru (CEO) Stephen Bye və bir sıra rəsmi şəxslər çıxış edəcəklər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре