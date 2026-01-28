https://news.day.az/azerinews/1812437.html Bu istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edildi - RƏSMİ Artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 1 fevral tarixində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də səfər etmək mümkündür.
Bu istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edildi - RƏSMİ
Artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 1 fevral tarixində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də səfər etmək mümkündür.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
