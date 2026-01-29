İşıqda yatmaq infarkta səbəb olur
İngiltərədə aparılan 10 illik geniş tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, işıqda yatmaq müxtəlif ciddi sağlamlıq problemləri riskini artırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmaya 90 min insan cəlb olunub və uzun müddətli müşahidələr göstərib ki, işıqda yatmaq ürək-damar xəstəlikləri, infarkt, ürək çatışmazlığı və hətta şəkər xəstəliyi hallarının daha çox baş verməsi ilə bağlıdır.
Mütəxəssislərin izahına görə, bədənimiz təbii olaraq qaranlıqda yatmaq üçün tənzimlənib. Qaranlıq mühitdə stres hormonlarının səviyyəsi azalır, qan təzyiqi düşür və bədən daha yaxşı dincəlir. Bu isə sağlam yuxunun və ümumi sağlamlığın qorunmasına yardım edir.
Tibb elmi gecə yatarkən işığın minimuma endirilməsini tövsiyə edir. Ekspertlər xüsusilə mobil telefon, televizor və digər süni işıq mənbələrinin yatarkən azaldılmasının vacib olduğunu vurğulayır.
Nəticə göstərir ki, sağlamlıq üçün qaranlıq mühitdə yatmaq yalnız rahat yuxu deyil, həm də uzunmüddətli sağlamlıq üçün mühüm amildir.
