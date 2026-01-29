Pəncərə önünə folqa qoyun - Fərqi görün
Alüminium folqa əsasən yemək bişirərkən istiliyi qorumaq üçün istifadə edilsə də, məişətdə başqa faydalı xüsusiyyətləri də var.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, alüminium folqanı pəncərənin qabağına yerləşdirmək qış və yay aylarında evin temperatur balansını qorumağa kömək edə bilər.
Belə ki, qış aylarında folqa evin içindəki istiliyin çölə çıxmasının qarşısını alır və otaqların daha isti qalmasına şərait yaradır. Yay mövsümündə isə günəş şüalarını əks etdirərək otaqların sərin qalmasına kömək edir.
Bundan əlavə, alüminium folqanın pəncərələrdə istifadəsi çöldən gələn ağcaqanadların və bəzi həşəratların evə daxil olmasının qarşısını ala bilər.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, alüminium folqanın düzgün və təhlükəsiz şəkildə istifadəsi həm enerjiyə qənaət etməyə, həm də ev şəraitində rahatlığı artırmağa kömək edir.
